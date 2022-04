Postny obiad bez mięsa. Przepis na warzywny sos do makaronu. To zdrowy i ekspresowy obiad Katarzyna Puczyńska

Sos z warzywami jest pyszny, aromatyczny i bardzo łatwy w wykonaniu. To idealny pomysł na postny obiad.

Wielki Piątek jest dla katolików dniem postnym. Mamy dla Ciebie przepis na pyszny obiad bez mięsa - domowy sos warzywny do makaronu. To postne danie, które przygotujesz w jedyne 15 minut. Dodatkowo posypane żółtym serem i doprawione bazylią smakuje wyśmienicie. Zobacz nasz przepis i wskazówki krok po kroku jak przygotować warzywny sos do makaronu.