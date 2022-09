„Postaw na milion”. Babcia z wnukiem oraz kumple z policji powalczą o walizkę pełną pieniędzy w teleturnieju TVP2

25. edycja teleturnieju „Postaw na milion”

To już 25. seria tego popularnego teleturnieju, prowadzonego przez aktora - Łukasza Nowickiego, znanego też z „Pytania na śniadanie”. „Postaw na milion” to program dla widzów o stalowych nerwach. Dwóch spokrewnionych ze sobą lub zaprzyjaźnionych graczy staje do gry jako drużyna. Na wstępie dostają 8 pytań, które dzielą ich od wyjścia ze studia z walizką pełną pieniędzy. Główną nagrodą jest milion złotych. Kto wystąpi w najbliższym odcinku?