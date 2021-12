Postanowienie na Nowy Rok: już nie przekroczę dopuszczalnej prędkości

Noworoczny taryfikator zaczyna się łagodnie - za przekroczenie dozwolonej prędkości do 10 km zapłacimy "zaledwie" 50 zł. Dalej jest już "z górki" (bądź "pod górkę" - jak kto woli. Mandat za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km to 100 zł, a za jazdę przekraczającą dozwoloną granicę o 16 do 20 km - 200 zł.

Im szybciej tym drożej. Jazda przekraczająca limit o 21-25 km to wydatek rzędu 300 zł, a o26-30 km - 400 zł. Za jazdę powyżej limitu o 31-40 km - mandat wynosi już 800 zł. Magiczną granicę 1000 zł osiągniemy przy jeździe od 41 do 50 km powyżej dozwolonej prędkości.

Wystarczy kilometr szybciej i mandat wyniesie już 1500 zł. Od 61 km do 70 km powyżej dozwolonej prędkości z portfela będzie trzeba wysupłać już 2000 zł, a jadąc od 71 km wzwyż do tej kwoty będziemy musieli dodać, w najlepszym przypadku, 500 zł.