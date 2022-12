Postanowienia noworoczne – 10 kroków, które pomogą ci przy nich wytrwać. Tłumaczymy, co zrobić, by zachować konsekwencję w działaniu

Postanowienia noworoczne przeważnie wiążą się ze zdrowiem

Co roku obiecujemy sobie, że schudniemy, rzucimy palenie, napiszemy magisterkę i zmienimy pracę, jednak zazwyczaj nic z tego nie wychodzi. Na pocieszenie można dodać, że nie tylko nam. Jak pokazują dane statystyczne , aż 90 proc. osób nie dotrzymuje postanowień noworocznych . Jak się okazuje, nie jest to wina słabej woli i niekonsekwencji. Przyczyna problemu tkwi w innym miejscu.

Warto wytrwać przy noworocznych postanowieniach

Postanowienia noworoczne dają nadzieję na zrealizowanie swoich celów. Nowy rok to dobry czas na to, żeby zrewidować swojego oczekiwania wobec życia i zacząć konsekwentnie wprowadzać w nim zmiany. Chociaż wiele osób ma problem z wytrwaniem przy noworocznych postanowieniach, warto podjąć wysiłek i spróbować, aby mieć lepszy kontakt ze samym sobą. Może to być dużo łatwiejsze, jeżeli będziemy stosować się do prostych rekomendacji ekspertów od samorozwoju i coachingu.