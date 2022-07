Postacie z League of Legends, które pojawiły się w serialu Arcane od Netflix. Niektórych mogliście nawet nie zauważyć, a innych nie poznać

Serial Arcane od Netflix i Riot Games to hit, który zdobył zasłużoną popularność. Widzowie z całego świata mogą się bowiem dzięki niemu cieszyć doskonałą produkcją, a fani LoL zobaczyć na ekranie ulubione postacie z gry. czy jednak zauważyli i poznali je wszystkie? Cóż, to nie było łatwe. (Uwaga - spoilery z 1 sezonu)

Netflix i Riot Games zaprezentowali w zeszłym roku znakomity serial Arcane, na podstawie popularnej gry League of Legends. Fani marki z pewnością ucieszyli się widząc, że gro bohaterów produkcji to postacie z gry. Zauważyliście i poznaliście wszystkie z nich? Sprawdźcie.

Gry komputerowe to obecnie jedna z najpowszechniejszych form rozrywki na świecie. Nic jednak dziwnego, ponieważ medium to ma liczne zalety i każdy znajdzie coś dla siebie w ogromnej gamie dostępnych produkcji. Oczywiście są gry, które cieszą się większą i bardziej długotrwałą popularnością niż inne. Do takowych należy m.in. League of Legends od Riot Games.

League of Legends

LoL to produkcja rozwijana i ciesząca się od lat zainteresowaniem produkcja. Opiera się ona na drużynowych starciach na zamkniętych planszach, w których gracze kierują wybraną postacią z pokaźnego grona dostępnych bohaterów gry. To jednak niejedynie „bezmyślne pojedynki”, bowiem rozgrywka na dobrym poziomie wymaga umiejętności i taktyki.

League of Legends to także barwne i ciekawe uniwersum, pełne ciekawych historii, postaci i wydarzeń. To natomiast sprawiło, iż stało się ono idealnym podłożem pod serial. Produkcja, która ukazała się w zeszłym roku i której akcja umiejscowiona jest właśnie w tym uniwersum nosi tytuł Arcane.

Arcane

Serial Arcane został stworzony i udostępniony w ramach współpracy twórców gry (Riot Games) oraz giganta streamingowego Netflix. Trzeba przyznać, iż produkcja ta to spełnienie marzeń każdego fana gier, który z pewnością oddałby wiele, aby jego ulubiona gra również została w taki sposób przedstawiona. Serial Arcane to bowiem:

świetna fabuła,

mocne dialogi,

doskonale rozpisane postacie,

niezwykła jakość graficzna,

i sceny walki na najwyższym poziomie. Nic więc dziwnego, że Arcane pokochały miliony ludzi na całym świecie, a obecnie w przygotowaniu jest 2 sezon serialu. Fani gry jednak mieli dodatkowe powody do radości, bowiem (jak już wspomniano) w serialu pojawiły się postacie doskonale znane z produkcji gamingowej i było ich naprawdę dużo.

Postacie z LoL w Arcane - lista

Co ciekawe jednak, nie wszystkie postacie z LoL-a znalazły się w Arcane na tzw. pierwszym planie, a niektóre z nich były zaledwie mrugnięciem oka. Inne natomiast nie przypominały swych "growych" pierwowzorów lub tak się jedynie wydawało na pierwszy rzut oka. Jeśli jesteście ciekawi, czy zauważyliście wszystkich bohaterów z League of Legends, którzy trafili do serialu Netflix, możecie to sprawdzić w naszej galerii. Ostrzegamy jednak, że są tam spoilery z 1 sezonu serialu. Wszystkie postacie z LoL-a w serialu Arcane. Zauważyłeś i poznałeś wszystkie? Sprawdź.

