Porosty na drzewach i krzewach. Sprawdź, co to jest i czy się tym przejmować. Jak zwalczać porosty na korze i czy w ogóle trzeba to robić?

Szarawe i żółte porosty na drzewach – co to jest?

Czy porosty są groźne dla drzew?

Porosty, choć mogą wyglądać jak jakaś choroba kory drzew, pasożyt albo szkodnik, nie są żadną z tych rzeczy. To niezależne organizmy, które zasiedlają drzewa i krzewy (oraz inne powierzchnie), nie szkodząc im . Tworzą je grzyby i glony.

Zalety porostów

Porosty potrafią też wydzielać specyficzne związki chemiczne, które je chronią, a przy okazji także gospodarza, przed infekcjami (tzw. kwasy porostowe), dlatego mogą nawet stać się sprzymierzeńcami roślin w walce z chorobami . Plecha porostów gromadzi też z opadów sporo wody, którą następnie stopniowo oddaje do otoczenia, dzięki czemu może poprawić wilgotność powietrza i stworzyć unikalny mikroklimat. Zanim więc zaczniemy rozważać sposoby pozbycia się potencjalnego intruza, spróbujmy poznać go nieco bliżej.

Czym są porosty?

Porost to rodzaj symbiotycznego związku dwóch organizmów: grzyba, który dostarcza współlokatorowi wodę z solami mineralnymi i mocuje go do podpory oraz glonu (sinicy lub zielenicy), który z kolei prowadzi fotosyntezę, zapewniając grzybowi substancje odżywcze (głównie w postaci węglowodanów). Oba organizmy mogą wprawdzie funkcjonować w naturze niezależnie od siebie, ale ich wzajemna, ścisła współpraca daje większe możliwości kolonizowania różnych, czasem niekorzystnych dla każdego z osobna, a przystępnych dla obu naraz środowisk, dlatego są uznawane za organizmy pionierskie.