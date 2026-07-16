Popularne przedwojenne bałtyckie kurorty. Gdzie wypoczywano najczęściej? TOP wakacyjnych miejscówek

Plażing nad Bałtykiem. Popularne przedwojenne bałtyckie kurorty. Gdzie wypoczywano najczęściej
Jakie były najpopularniejsze przedwojenne nadmorskie miejscówki? To m.in. Jurata, którą upodobali swoje przedwojenni politycy, aktorzy, pisarze. Wzięciem cieszyły się także: Orłowo, Sopot, Jastrzębia Góra.
Na plażach, poza opalaniem i kąpielami, grano przede wszystkim w siatkówkę. To była najpopularniejsza plażowa rekreacja. Zdarzały się także m.in. zajęcia taneczne oraz konkursy rzeźb z piasku.
Bałtyckie plaże retro. Przed wojną parawanów nad morzem nie było
Współcześnie plażowicze często korzystają z parawanów, aby odgrodzić się od innych wypoczywających, zachować intymność. Przed wojną plażowych parawanów nie znano. Za to w powszechnym użyciu były kosze, przede wszystkim wiklinowe. A więc inaczej, niż dzisiaj, gdzie kosze rzadko widać na naszych plażach.
Dawne lato nad morzem. Najdroższe przedwojenne bałtyckie miejscowości
A w jakich przedwojennych miejscowościach nadmorskich było najdrożej? Oddajmy głos autorowi przewodnika turystycznego (Przewodniki Pomiana).
- Ceny na wybrzeżu są zależne od miejscowości. Ceny w Gdyni są na ogół wysokie i przewyższają średnie ceny krajowe. Do najdroższych uzdrowisk należą kolejno: Jurata (ceny za pensjonat od 8 do 18 zł), Jastrzębia Góra (od 6 do 14 zł), Orłowo (od 7 do 14 zł). Do średnich (pensjonat od 5 do 9 zł) należą: Jastarnia, Karwia, Jasne Wybrzeże, Hallerowo, Kuźnice. Na wybrzeżu gdańskim ceny są na ogół niższe, niż na polskim. W Sopotach pensjonat kosztuje od 7 do 12 G (gulden gdański - dop. redakcji), przy pełnym komforcie. W małych uzdrowiskach, jak Jelitkowo czy Brzeźno - od 5 do 9 G, a w kąpieliskach wschodnich i wsiach rybackich na wybrzeżu Bałtyku pensjonat można otrzymać nawet za 3 G - czytamy w przewodniku.
Plażowa moda nad Bałtykiem. Tak wypoczywano nad morzem
A takie były przewodnikowe zalecenia na temat ubioru.
- W godzinach porannych przyjęte jest na całym pobrzeżu, poza Gdynią, chodzenie w kostiumach kąpielowych i piżamach, względnie w płaszczach kąpielowych. W tym stroju siada się bez skrępowania do śniadania w pensjonatach. Do obiadu kuracjusze przebierają się w letnie garnitury i sukienki. Oczywiście podstawowym szczegółem ekwipunku nad morze będzie dla każdego turysty kostium kąpielowy pozwalający zażyć przyjemności kąpieli w Bałtyku - opisywał autor przewodnika.
Przedwojenna kuchnia nad Bałtykiem. Zdrowo, ale niezbyt smacznie
I jeszcze kilka słów o nadmorskiej kuchni. Według przewodnika wyszukana kuchnia na wybrzeżu to rzadkość. Jest zdrowa, ale niezbyt smaczna. I na dodatek droga. - Specjalności nadmorskich dotąd nie wytworzono. Za specjalności takie mogą uchodzić chyba świeże wędzone ryby morskie w Jastarni i na Helu oraz gdańska wódka ziołowa. Świeże ryby morskie stanowią duże urozmaicenie kuchni w pensjonatach. Natomiast w restauracjach gdyńskich często ich brak. Kuchnia u rybaków wynajmujących pokoje jest przeważnie obfita, ale tłusta i słona. Napoje ogólnopolskie. Specjalności lokalnych nie ma - czytamy.
Zobaczcie, jak wyglądał przedwojenny plażing, mola, pomosty, ścieżki spacerowe. I nie tylko. Najstarsze zdjęcia są z około 1920, a najmłodsze z 1938. Przedstawiają m.in. Jastrzębią Górę, Karwię, Wielką Wieś, Rozewie, Hel, Dębki, Sopot, Juratę, Kamienną Górę, Gdynię, Orłowo: