Ponad 50 nowych policjantów na Warmii i Mazurach. Pięciu w Elblągu

To drugie ślubowanie nowych policjantów w tym roku. Niestety kolejne, które odbyło się bez zaproszonych gości oraz członków rodzin i bliskich funkcjonariuszy. Wszystko za sprawą wciąż doskwierającej nam wszystkim pandemii. Pięćdziesięciu nowych policjantów w obecności swojego szefa i powtarzając słowa wypowiedziane przez nadinsp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, przysięgało „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. Komendant Wojewódzki policji w Olsztynie witając nowych funkcjonariuszy nawiązał do obecnie panującej sytuacji - o służbie w czasie pandemii, kryzysie na granicy z Białorusią oraz sytuacji na Ukrainie. Jak zaznaczył: " ... to sprawia, że nasza słuzba jest trudniejsza, ale też przynosi satysfakcję, bo przede wszystkim w tym czasie staramy się nieść wszystkim pomoc. I tego oczekuje od Was, że tym bedziecie kierować się w służbie. Tym, o czym przed chwilą była mowa w rocie ślubowania i tym, że będziecie przede wszystkim pomagać i chronić."