Ponad 20 tysięcy złotych. To najwyższa emerytura na Warmii i Mazurach wypłacana przez ZUS. Najniższa – 28 groszy Mateusz Bagieński

Archiwum NaM

Najwyższą emeryturę na Warmii i Mazurach wypłaca olsztyński Oddział ZUS i jest to ponad 20 tysięcy złotych (brutto). Otrzymuje ją co miesiąc mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 72 lat. Z kolei, najniższa – to zaledwie 28 groszy. Otrzymuje ją kobieta, za którą odprowadzono składki za 10 dni pracy.