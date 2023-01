Pomysły na krótkie wycieczki blisko Warszawy – gdzie odetchnąć od zgiełku? Te miejsca warto odwiedzić zimą

Wycieczki blisko Warszawy. Te miejsca warto odwiedzić

Wyjeżdżając poza granice Warszawy, można natknąć się na wiele interesujących lokalizacji. Każda z nich ma wiele do zaoferowania, choć w zestawieniu pojawiają się pojedyncze pozycje. Chcąc wydłużyć podróż, możecie śmiało wyszukać dodatkowe atrakcje w przywołanych miejscach – zapewniamy, że znajdziecie ich wiele. Które miejsca niedaleko stolicy oferują wypoczynek w ciszy i są warte odwiedzenia? To m.in.:

Ferie z dzieckiem w Warszawie – jak ciekawie zaplanować czas?

Ferie zimowe to okres, z którego cieszą się uczniowie w całej Polsce. Część z nas planuje wtedy urlopy, by wybrać się z dziećmi w podróż do odległych zakątków kraju i świata. Z różnych względów, nie każdy może pozwolić sobie na taki luksus. Na szczęście w krajowych miastach – także stolicy – sposobów na interesujące spędzanie czasu z dzieckiem jest mnóstwo. W wolnym czasie warto wybrać się np. na spacer, lodowisko czy do edukacyjnej sali zabaw. O tych i wielu innych punktach na mapie Warszawy przeczytacie w poniższym artykule.