Polskie grzyby mun rosną również zimą. Jak wygląda uszak bzowy i gdzie go szukać? Sprawdź, jak jeść te grzyby i jakie mają właściwości Katarzyna Laszczak

Uszaki bzowe rosną na czarnych bzach i innych drzewach liściastych. Pojawiają się również zimą, jeśli nie ma dużych mrozów. Można także spróbować ich uprawy w ogrodzie. KevCannings/pixabay.com

Uszaki bzowe to grzyby, które rosną niemal przez cały rok, w tym również zimą. To grzyby jadalne, które bywają sprzedawane pod nazwą „grzyby mun”. Można je jednak zebrać samemu, a nawet spróbować uprawy. Sprawdź, jak wygląda uszak bzowy, gdzie go szukać i jak go jeść. Warto wiedzieć, że te grzyby mają też pewne właściwości lecznicze.