Polskie budownictwo ma za sobą najgorszy rok od lat 90. PZBP: w 2023 czeka nas stagnacja w mieszkaniówce

– Rekordowa dynamika cen dóbr i usług w polskiej gospodarce wymusiła na RPP pospieszne podnoszenie stopy referencyjnej NBP z poziomu 0,1 proc. w październiku 2021 r. do 6,75 proc. we wrześniu 2022 r. Przyczyniło się to do skokowego wzrostu wydatków na obsługę kredytów i leasingu, które stanowią ważne źródło finansowania działalności firm budowlanych – zauważają eksperci.