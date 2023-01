Polskie atrakcje hitem wśród zagranicznych turystów. Jedno miejsce szczególnie upodobali sobie Brytyjczycy i Francuzi

Świętokrzyskie pobiło rekord. Tam mają powody do radości

Frekwencja lepsza, ale do lat sprzed pandemii wiele brakuje

Zagraniczni turyści kochają Polskę. Te miejsca upodobali sobie szczególnie

Na tym sukces atrakcji na mapie Małopolski się nie kończy, bo popularny park rozrywki Energylandia też odnotował sporą frekwencję – było to ok. 1,85 mln gości, z których 20 procent stanowili obywatele Czech, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Słowacji.

Muzeum Auschwitz-Birkenau także odwiedziło wielu gości – byli to głównie Polacy, ale placówkę w 2022 roku tłumnie zwiedzali też Amerykanie, Brytyjczycy, Niemcy, Czesi i Hiszpanie.

Jak wynika z danych przekazanych przez poszczególne atrakcje w Małopolsce, w 2022 roku ponad połowę (56 procent) wszystkich turystów zwiedzających kopalnię w Wieliczce byli właśnie obcokrajowcy. Co ciekawe, najliczniejszą grupę stanowili obywatele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, choć oczywiście nie zabrakło także Ukraińców, Czechów, Litwinów i… Amerykanów.

Frekwencja lepsza, ale do lat sprzed pandemii wiele brakuje

Chociaż sytuacja na świecie nieco się ustabilizowała, obiekty turystyczne nadal odczuwają skutki pandemii koronawirusa. Co prawda wyniki względem poprzednich lat znacznie się poprawiły, jednak nadal nie osiągają przedpandemicznego pułapu – w najważniejszej atrakcji Wieliczki liczba turystów wynosiła w 2022 roku zaledwie 60 procent ruchu turystycznego z roku 2019. Auschwitz-Birkenau także radzi sobie lepiej niż w rok czy dwa lata temu, ale o doścignięciu wyniku z 2019 roku na razie nie ma mowy – w ubiegłym roku muzeum musiałoby odwiedzić jeszcze co najmniej milion osób.

Świętokrzyskie pobiło rekord. Tam mają powody do radości

Zupełnie odmiennie przedstawia się sytuacja w świętokrzyskim zamku w Chęcinach – ten odwiedziło aż 242 tys. osób, czyli o ok. 20 tys. więcej niż przed pandemią. To spory sukces na tle atrakcji w całej Polsce. Dużym zainteresowaniem w rejonie cieszył się też rezerwat Kadzielnia w Kielcach, który odwiedziło ok. 300 tys. turystów.