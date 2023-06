Polski hit ze Steama będzie dostępny w VR. Contraband Police zapowiedziane na Oculus Quest, PS VR2 oraz Steam VR

Symulator, który osiągnął sukces sprzedażowy (ponad 5 mln dolarów zysku brutto ze sprzedaży), zostanie przeniesiony do świata wirtualnej rzeczywistości, co uatrakcyjni rozgrywkę oraz pozwoli graczom jeszcze głębiej zanurzyć się w fabułę produkcji.

- W pierwszej kolejności rozpoczniemy prace nad portem gry na Oculus Quest oraz PlayStation VR2 i Steam VR. Jestem przekonany, że dzięki przeniesieniu tytułu do świata wirtualnej rzeczywistości, zaoferuje on graczom jeszcze więcej wyśmienitej rozrywki. Gra zyska nowy wymiar, co zapewne przypadnie do gustu jej użytkownikom. - mówi Adrian Łapczyński, prezes EpicVR.