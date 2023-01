Polski dom z prefabrykatów z prestiżową nagrodą. Zobacz Dom w Grzepnicy i dowiedz się, czym zachwycił jury

– Dom w Grzepnicy, w przeciwieństwie do wszystkich innych, dostał nagrodę za to, że prefabrykaty, z których został poskładany, zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby stworzyć równocześnie rysunek elewacji. Wyraźnie widać, że linie, które się na niej pojawiają, są miejscami połączenia prefabrykowanych bloków. Wadę technologii prefabrykowanej, czyli fakt powstawania łączeń, wykorzystaliśmy jako atut, który posłużył nam do stworzenia oryginalnego wyrazu elewacji. To właśnie zostało dostrzeżone i docenione – mówi w rozmowie z Arlettą Liro nagrodzony architekt Karol Nieradka.