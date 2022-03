„Polska jest jak sen”. Chińska blogerka opowiada o swoich podróżach do Polski w ramach niezwykłej kampanii promocyjnej

Z Chin do Warszawy. Zranione piękno stolicy Polski

Chiny uczą się o Polsce od popularnej blogerki

Jedną z takich podróżniczek jest Wei Yishan. Yishan prowadzi popularny w Chinach blog poświęcony lifestyle’owi i podróżom. Odwiedziła Polskę dwukrotnie, dzięki czemu ma unikalną perspektywę i wyrobione poglądy na nasz kraj. Polska Organizacja Turystyczna zwróciła się do Yishan z prośbą o nawiązanie współpracy z okazji Dnia Kobiet i stworzenie wpisu promującego Polskę, kierowanego do Chińczyków.

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) w Pekinie przeprowadził niezwykłą akcję promocyjną Polski. We współpracy z popularną blogerką Wei Yishan POT stworzył wpis, promujący Polskę w Chińskich mediach społecznościowych.

Yishan zgodziła się i zamieściła post, w którym zachęca do odwiedzenia Polski – krainy bajowych zamków i malowniczych gór. Wpis ukazał się na różnych platformach, w tym na popularnym Weibo – możecie zobaczyć go, klikając TUTAJ .

Zakopane i polskie zamki oczami chińskiej blogerki

Wei Yishan lubi zamki. W owianym tajemnicami Zamku Czocha czuła stale atmosferę zagadek i nieznanego. Piotr Krzyżanowski / Polska Press

W swoim wpisie Yishan przekonuje internautów, że podróżowanie solo jest fajne i nie warto czekać z wycieczką na zebranie grupy. Yishan lubi podróżować samotnie, bo to daje jej większą swobodę – sama decyduje, gdzie się zatrzyma i na jak długo, co zobaczy i co uwieczni na swoich fotografiach. Yishan jest bardzo wrażliwa na piękno ludzi i miejsc, poza fotografią podróżniczą zajmuje się także prowadzeniem w Chinach kursów wykonywania selfie.