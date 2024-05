Policjanci zabezpieczali znalezione niewybuchy na remontowej drodze K 65 [WIDEO]

Policjanci zabezpieczali znalezione niewybuchy na remontowej drodze K 65

We wtorek (7.05.2024) chwilę przed godz. 9:00 oficer dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony o znalezieniu dwóch pocisków artyleryjskich w miejscowości Rogówko. Na to niebezpieczne znalezisko natrafili pracownicy podczas prac ziemnych na remontowym odcinku drogi krajowej 65. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci. Okazało się, że są to skorodowane dwa pociski artyleryjskie, pochodzące prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Mundurowi zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu patrolu saperskiego. Jeszcze tego samego dnia niewybuchy zostały przekazane saperom.

Droga na tym odcinku była całkowicie zablokowana do godz. 13:30. Policjanci wyznaczyli objazdy przez miejscowości Lenarty i Sokółki.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo ze st. sierż. Damianem Rytwińskim - Oficerem Prasowym KPP Olecko.

