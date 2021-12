Policja radzi, jak zrobić bezpieczne zakupy przedświąteczne

Te okoliczności staną się idealne dla przestępców, którzy korzystając z naszej nieuwagi, będą próbowali skusić nas na „tańsze zakupy” lub używając manipulacji, pozyskają od nas dane poufne, przy użyciu których dokonają transakcji „w naszym imieniu”.

Dlatego powinniśmy szczególnie uważać na:

oszukańcze witryny sklepowe podszywające się pod legalnie działających przedsiębiorców. Rolą ich jest wyłudzenie danych uwierzytelniających, które w dalszym kroku zostaną wykorzystane do bezprawnego logowania się do bankowości internetowej lub przeprowadzenia transakcji internetowej przy użyciu kart płatniczych.

fałszywe sklepy internetowe, które proponują atrakcyjny towar po jeszcze bardziej atrakcyjnej cenie. Oczywiście towar, którego nie posiadają i w konsekwencji relacja taka prowadzi do strat finansowych klienta.

W czasie przedświątecznych porządków typujemy rzeczy, którym za pośrednictwem portali aukcyjnych oraz ogłoszeń w serwisach społecznościowych chcemy nadać drugie życie.

Tu również może czaić się oszustwo i powinniśmy zachować czujność, by w przypływie euforii wynikającej ze sprzedaży rzeczy zalegających w szafach, nie ulec manipulacji i nie przekazać oszustom danych własnej karty płatniczej lub poufnych danych do logowania się w bankowości elektronicznej.