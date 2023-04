Policja dostała nowe narzędzie. Już trwają testy!

"W ramach pilotażu biorący w nim udział policjanci kierowani do realizacji zadań o charakterze patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowi oraz w ruchu drogowym wyposażeni zostali w urządzenia mobilne przy pomocy, których nie tylko, jak dotychczas mogą dokonywać sprawdzeń w policyjnych bazach danych, ale również otrzymują zadania do służby i mogą pozyskiwać informację niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, a informacji tych naprawdę jest bardzo wiele" - informuje Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.