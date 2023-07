Polecamy najprostszy sposób na obranie porzeczek z łodyżek. Wystarczy jedna rzecz, którą masz już w domu. Zobacz, jakie to łatwe!

Porzeczki czerwone, czarne i białe

Porzeczki są łatwe w uprawie, wystarczy już po jednym krzewie, by cieszyć się ich smakiem. W ogrodach z powodzeniem można uprawiać porzeczki czerwone, czarne oraz białe. Te krzewy nie mają dużych wymagań i owocują bez większych problemów. Różne kolory mają nie tylko odmienny smak, ale też właściwości korzystne dla zdrowia. Za najzdrowsze uznaje się czarne , które są wyjątkowo bogate w witaminę C oraz inne składniki korzystne dla zdrowia. Ale również czerwonym i białym porzeczkom ich nie brakuje.

Przygotuj porzeczki na domowe przetwory

Porzeczki to wybitnie sezonowe owoce. Są bardzo smaczne na surowo – jeśli ktoś lubi ich lekko cierpki smak, ale i świetnie nadają się na wszelkiego rodzaju przetwory – galaretki, dżemy, konfitury itp. Można z nich zrobić także prozdrowotne nalewki (używamy w zalecanych dawkach!) Porzeczki mają wiele zalet i cennych właściwości, i właściwie tylko jedną wadę – obieranie ich łodyżek jest uciążliwe. A przed przygotowaniem przetworów, trzeba to zrobić. I to bez względu na to, czy zebraliśmy je z ogrodu, czy kupiliśmy.

Najprostszy patent na obieranie porzeczek z łodyżek

Polecamy jednak genialnie prosty i wygodny sposób na obranie porzeczek z łodyżek. Do pracy będzie nam potrzebny… widelec oraz miska, do której spadną owoce. Teraz wystarczy chwycić kiść porzeczek i złapać łodyżkę między zęby widelca. Następnie energicznym ruchem przeciągamy widelec od góry do dołu łodyżki. I gotowe. Mamy same owoce, gotowe do zrobienia przetworów, ciasta czy innego deseru.