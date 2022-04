Polak z rekordem Guinnessa w Football Manager. Sprawdź, kim jest i skąd pochodzi rekordzista

W Księdze Rekordów Guinnessa może znaleźć się niemal każdy, co wcale nie oznacza, że jest to łatwe zadanie. Trzeba być bowiem w czymś najlepszym na świecie, ale już sama konkurencja jest praktycznie dowolna. Tym samym, kolejne rekordy mogą padać także w kategoriach związanych z grami komputerowymi i jeden z najnowszych taki właśnie jest. Co więcej, rekordzistą okazał się nasz rodak.

Najnowszy laureat tytułu Księgi Guinnessa pobił rekord dotyczący najdłuższej, pojedynczej rozgrywki w Football Manager , a konkretnie w jej odsłonie z 2018 roku. Poprowadził on swoje drużyny przez dokładnie 416 lat i 134 dni (od 4 stycznia 2018 r. do 18 maja 2434 r.) w czasie gry. W tym czasie jego drużyna:

Rekordzista z Polski – Paweł Siciński

Imponujący wyczyn w grze Football Manager, a tym samym Rekord Guinnessa, należy do gracza z Polski – Pawła Sicińskiego. Rekordzista pochodzi z Gliwic i pokonał w tej konkurencji Niemca – Seppa Hedala. Który rozegrał „zaledwie” 333 sezony. Co ciekawe, pan Paweł jest absolutnym pasjonatem piłki nożnej, ponieważ prywatnie posiada on licencje trenera piłkarskiego UEFA typu C. Sam zainteresowany również pochwalił się swoim wyczynem za pośrednictwem mediów społecznościowych.