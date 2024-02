Polak i Ukraińcy staną przed sądem

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach rozbili międzynarodowy gang tytoniowy

Pod koniec lutego 2023 roku mundurowi połączyli siły i rozbili tytoniową szajkę, działającą w powiecie włocławskim. Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza produkowała nielegalne papierosy. Na gorącym uczynku zatrzymano 4 Ukraińców i Polaka-lidera grupy. Wówczas, wobec pięciu zatrzymanych włocławski sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej i KAS w trakcie działań, zabezpieczyli kompletne linie technologiczne do produkcji „lewych” papierosów. Ustalono, że urządzenia, w ciągu minuty mogły wyprodukować od 2 000 do 2 200 sztuk papierosów. Natomiast, w ciągu doby zorganizowana grupa przestępcza mogła wytworzyć od 1,4 mln do 2 mln sztuk wyrobów tytoniowych. Zabezpieczono również kompletną linię służącą do pakowania papierosów o wydajności 150 paczek na minutę. Zdeponowano również urządzenia do krojenia tytoniu o wydajności nawet do 300 kg na godzinę.