Polacy znaleźli sposób na piekielnie drogą colę! Zaczęli samodzielnie ją wyrabiać. Czy na ulicach znów zobaczymy saturatory, znane z PRL?

Sprzedawca w jednym z ogłoszeń internetowych informuje, że ma do sprzedania syrop „o niepowtarzalnym smaku oryginalnej pepsi”. Wystarczy rozrobić syrop z wodą z kranu i już, jak pisze, można się delektować ulubionym napojem przyrządzonym we własnym domu. Butelka ma pojemność 440 ml.

Syrop wystarcza na przygotowanie 9 litrów napoju. Do kupienia są też syropy o smaku m.in. Mirindy, Mountain Dew czy 7 UP. Sprzedawca mówi nam, że tylko w ciągu kilku dni sprzedał kilkadziesiąt butelek produktu.

– Wcześniej syrop zamawiały m.in. cukiernie i kawiarnie. Teraz mam dużo zamówień do klientów indywidualnych. Sprzedaż tego produktu od początku miesiąca do teraz wzrosła o kilkaset procent. Tłumaczę to wejściem w życie podatku cukrowego, być może smakosze coli czy innych opodatkowanych napojów postanowili znaleźć tańszy zamiennik? Syrop nie jest opodatkowany – mówi Jacek Janiszek, który sprowadza koncentraty z Niemiec i Holandii.