Polacy masowo zapisują się do fryzjera. Na żadną inną usługę tak nie czekają w czasie koronawirusa, jak na możliwość ostrzyżenia

Fryzjerstwo, to jedna z najbardziej wyczekiwanych usług, która od poniedziałku znowu będzie dostępna. Rząd w środę ogłosił otwarcie m.in. zakładów fryzjerskich i kosmetycznych w ramach III etapu odmrażania gospodarki. Zachowując rygory sanitarne będziemy mogli wreszcie skorzystać z profesjonalnych usług fryzjerskich.

Jak dostać się do fryzjera?

Na początku nie będzie to łatwe, a salony i zakłady fryzjerskie mogą w pierwszych dniach przeżywać oblężenie. Pomimo tego właściciele salonów zapraszają klientów do zapisywania się na strzyżenie. Bo zgodnie z dyrektywą rządu do fryzjera można się zapisać wyłącznie telefonicznie lub korzystając z internetowych komunikatorów. Nie można przyjmować klientów przychodzących po prostu z ulicy. Chodzi o to, by uniknąć przypadkowego tłoku i niepotrzebnych kontaktów między klientami.