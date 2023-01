Polacy dali nowe życie szwajcarskim zabytkom. Zobacz domy stworzone z budynków pasterskich. BXB studio prezentuje nowy projekt

Polacy rewitalizują budynki w Szwajcarii. Nowy projekt nagradzanej pracowni BXB studio

Na nowo, ale z poszanowaniem tradycji i uwzględnieniem otoczenia

Jak podkreślają autorzy projektu, przy przekształcaniu zabytkowych budynków w domy nie próbowano zmienić ich nie do poznania – przeciwnie, historię oraz dziedzictwo starano się uszanować i zachować. Jest to widoczne zwłaszcza z zewnątrz. Budynki wyraźnie nawiązują wyglądem do otaczającej architektury alpejskiej wioski, a z poszczególnych przestrzeni rekreacyjnych roztaczają się rozległe widoki na pobliskie budynki i góry. To malownicze otoczenie także uwzględniono przy projektowano.