Pokolenie Z wkracza na rynek nieruchomości. Młodzi ludzie widzą w nim szansę na zarobek i stabilizację życiową

Pokolenie Z – młodzi chcą szybko iść „na swoje”

Co jeszcze pokazały ankiety? Pokolenie Z w posiadaniu własnego mieszkania widzi szansę na… wzbogacenie się . Część ankietowanych nie ukrywa, że własne lokum to dobra inwestycja, która zawsze się zwróci, choćby dzięki wynajmowi. Z kolei sondaż zlecony przez Rocket Mortgage – internetowego pożyczkodawcę – pokazał, że aż 45 proc. młodych respondentów chciałoby nabyć nieruchomość w ciągu pięciu najbliższych lat.

Pokolenie Z chce mieszkać blisko centrum

Warto podkreślić, że chęć posiadania własnego mieszkania wśród ludzi należących do generacji Z to ogólnoświatowy trend. Najmniej chętni do przeprowadzek są młodzi ludzie z Chin i Japonii. Istotny jest również fakt, że pokolenie Z nie chce kupić mieszkania „byle gdzie”. Osiedle powinno być blisko centrum – to jedno z ważniejszych kryteriów, jakie pada w ankietach.