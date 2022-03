Pogoda na weekend dla Kętrzyna - 25.03 - 27.03. Piątek, sobota, niedziela - sprawdź prognozę

Spodziewana temperatura w piątek w Kętrzynie to 14°C. W nocy temperatura może spaść do 3°C.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wyniesie 10%. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Kętrzyna w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 1°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie zachodnio-północny. Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz.