Podróż po Europie. Które kraje turyści odwiedzali najchętniej w 2022 i gdzie pojadą w 2023 r.? Polska w kłopotach przez wojnę na Ukrainie?

Podsumowania i przewidywania, czyli podróże po Europie 2022 i 2023 oczami turystów

Europejska Komisja Podróży (European Travel Commission, ETC) opublikowała raport dotyczący podróżniczych doświadczeń Europejczyków z 2022 r. i ich planów turystycznych na 2023 r.

W raporcie zbadano oczekiwania i postawy turystów, mogące wskazywać, jak i gdzie będą podróżować w nowym roku. Szczegółowe ankiety przeprowadzono we Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Holandii, a także na niektórych tzw. rynkach dalekich, takich jak USA i Australia.

Do jakich wniosków doszli analitycy ETC? Można powiedzieć, że są one pozytywne dla Europy, ale niekoniecznie optymistyczne dla Polski. Dlaczego?

Włochy znalazły się na pierwszym miejscu na liście krajów Europy najczęściej odwiedzanych przez turystów w wakacje 2022. atomdruid, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

