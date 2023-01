Pociąg retro wyruszy w trasę po Dolnym Śląsku. Zabytkowy skład zabierze pasażerów w połowie kwietnia. Gdzie kupić bilet i ile to kosztuje?

Na wycieczkę po Dolnym Śląsku pociągiem retro

Pociągi retro to nie lada atrakcja dla wszystkich, niezależnie od wieku. Przejażdżka zabytkową maszyną jest ciekawym doświadczeniem dla dorosłych i ogromną frajdą dla dzieci. Wiedzą o tym członkowie Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu, którzy niedawno zapowiedzieli organizację wyjątkowej imprezy o nazwie „Fiatem po podsudeckiej”. Wydarzenie zakłada 16-godzinną podróż zabytkowym składem po zakątkach woj. dolnośląskiego . Kurs ma odbyć się już 15 kwietnia 2023 roku – czasu jest niewiele, w związku z czym sprzedaż biletów już ruszyła.

W roli głównej „Fiat”. Drugiego takiego w Polsce nie znajdziecie…

Podróżnych, którzy zaopatrzą się w bilety, czeka kilkunastogodzinna wyprawa pociągiem ciągniętym przez lokomotywę zwaną potocznie „Fiatem” (SU45–079). Co w niej wyjątkowego? Jak się okazuje, to jedyny w Polsce czynny egzemplarz pojazdu z zachowanym wyposażeniem. Kwietniową jazdę można więc potraktować nawet jak wizytę w muzeum!

Pociąg retro na Dolnym Śląsku – trasa

Planowo maszyna ma wyruszyć ok. godz. 5:00 ze stacji Wrocław Główny i powrócić na nią ok. godz. 21:00. Podczas ok. 16 godzin jazdy skład pojawi się na stacjach: