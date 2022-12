Po kieliszku jesteś czerwony lub kichasz? To może być alergia na alkohol. Zobacz, jakich objawów nie lekceważyć i jak rozpoznać uczulenie

Co to jest alergia na alkohol i czy faktycznie istnieje?

Alergia na alkohol zdarza się niezwykle rzadko. Jednak jej objawy mogą mieć ciężki przebieg. Jest to reakcja układu immunologicznego, który w alkoholu rozpoznaje wroga i wytwarza przeciwko niemu przeciwciała – immunoglobuliny E (IgE). Osoby uczulone na alkohol powinny go całkowicie wyeliminować nie tylko z diety, ale też unikać go np. w stosowanych przez siebie kosmetykach czy chemicznych środkach do czyszczenia powierzchni. Już niewielka jego ilość, a nawet sam zapach alkoholu może bowiem wywołać reakcję alergiczną.

Objawy alergii mogą wyzwalać również inne składniki napojów alkoholowych takie jak konserwanty czy zboża i owoce zawarte zwłaszcza w winie, piwie i alkoholach smakowych oraz drinkach. Reakcję alergiczną może więc wywołać nie sam etanol, ale inne składniki zawarte w napoju alkoholowym takie jak ziemniaki, pszenica czy żyto używane do produkcji wódki, jęczmień, chmiel czy drożdże stosowane w produkcji piwa oraz winogrona lub inne owoce wykorzystywane do wyrobu wina.