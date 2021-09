Plany lekcji są przeładowane. Niektórzy uczniowie mają nawet po 40 godzin zajęć tygodniowo!

Od dawna mówi się o tym, że dzieci spędzają zbyt godzin w szkole, a potem długo siedzą nad lekcjami. Jednak w tym roku powrót do rzeczywistości jest wyjątkowo trudny, bo uczniowie muszą się z nią zmierzyć po wielu miesiącach zdalnego nauczania.

Ruszają dodatkowe zajęcia wyrównawcze z MEiN

MEiN zdecydowało, że przeznaczy dodatkowe godziny na nadrabianie zaległości w nauce, po 15 godzin na każdą klasę. I choć to okazja do uzupełnienia materiału, którego nie da się omówić na lekcji, dla uczniów oznacza to więcej czasu spędzonego w szkole.