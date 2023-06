Planujesz wakacyjny biwak? Sprawdź co warto zabrać ze sobą Redakcja

Biwak to doskonała okazja do kontaktu z naturą i odpoczynku na łonie przyrody. Wybierając się na biwak, pamiętaj o odpowiednim wyposażeniu, które zapewni Ci komfort i bezpieczeństwo podczas całej przygody. Matt Gross/unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (6 zdjęć)

Bez względu na to, czy planujesz krótki wypad do lasu na kilka dni, czy dłuższą wędrówkę po szlakach, odpowiednie przygotowanie ekwipunku jest kluczowe. Ważne jest, aby dostosować wyposażenie do własnych potrzeb. Przygotowanie się odpowiednio przed biwakiem pozwoli cieszyć się przygodą w pełni. Oto lista rzeczy, które warto wziąć pod uwagę przy pakowaniu na wakacyjny biwak.