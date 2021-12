Planowanie podróży polepsza samopoczucie i zdrowie psychiczne. Wyjaśniamy, jak to działa i jak zaplanować wakacje w czasie pandemii COVID-19

Podróże, wakacje i wyjazdy mają dobry wpływ na ciało i umysł

Już planowanie podróży poprawia zdrowie psychiczne. Naukowcy przeprowadzili badania

Photo by Fernando Brasil on Unsplash

Badania nad wpływem planowania podróży na ludzki umysł przeprowadził Cornell University w 2014 r. Z przeprowadzonych ankiet wynikło, że wydawanie pieniędzy na robienie czegoś (np. właśnie podróżowanie) daje większe i trwalsze poczucie zadowolenia, niż wydawanie ich na posiadanie czegoś. Badania sugerują też, że oczekiwanie na realizację zakupu daje o wiele więcej przyjemności w przypadku czegoś do zrobienia (np. wybrania się w podróż) niż czegoś do posiadania.

Jak planowanie podróży polepsza nasze samopoczucie? Wakacje zbliżają ludzi

Z kupowaniem doświadczeń zamiast rzeczy, a więc i planowaniem podróży, wiąże się też to, że stanowią one o wiele lepszy temat do rozmów z innymi ludźmi, co samo w sobie także jest powodem zwiększenia poczucia zadowolenia i szczęścia. Przyjemniej rozmawia się o swoich przeżyciach i przygodach niż o kupnie np. nowego sprzętu elektronicznego.