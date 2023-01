Placuszki bananowe to pyszny deser dla całej rodziny. Przepis na puszyste placki bananowe na proszku do pieczenia. Pysznie smakują z miodem Katarzyna Puczyńska

Puszyste placuszki bananowe to pomysł na pyszny deser lub słodkie śniadanie. Mają mało cukru i są bardzo proste i szybkie do wykonania. Ciasto na placuszki przygotujesz w 5 minut i to bez miksowania, wystarczy wymieszać całość widelcem lub rózgą kuchenną. Przekonaj się, jakie są smaczne i wypróbuj przepis na placuszki bananowe.