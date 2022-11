PKP Intercity wprowadza zmiany w rozkładzie od 6 listopada 2022. Gdzie dojedziemy szybciej, a gdzie wolniej? Zmiany połączeń z Warszawą Emil Hoff

PKP Intercity wprowadzi zmiany w rozkładzie jazdy pociągów od 6 listopada 2022. Będą obowiązywały tylko do 10 grudnia, gdy przewoźnik ogłosi nowy rozkład na kolejny sezon 2022/23. Jak zmienią się w listopadzie połączenia z Warszawą, Krakowem, Wrocławiem czy Katowicami? Andrzej Banas / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (5 zdjęć)

PKP po raz piąty w sezonie 2021/2022 zmieni rozkład jazdy pociągów Intercity, i to już od 6 listopada 2022. Wszystko z powodu trwających prac modernizacyjnych. Już wiadomo, jakie zmiany nastąpią w połączeniach do, z i przez Warszawę, do których miast dojedziemy szybciej, a do których wolniej. Kolejne zmiany czekają nas już w grudniu.