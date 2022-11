PKP Intercity otworzy połączenie między Krakowem i Wilnem. Kursy od 11 grudnia 2022. Ile kosztuje bilet i co warto zobaczyć w Wilnie?

11 grudnia 2022 ruszy nowe połączenie PKP Intercity między Krakowem a Wilnem. W planach przesiadka, ale nie trzeba będzie kupować dwóch biletów. Ile kosztuje przejazd pociągiem z Krakowa do Wilna i co warto zobaczyć w stolicy Litwy? Na zdjęciu Plac Katedralny w Wilnie.

PKP Intercity we współpracy z litewskim przewoźnikiem LTG Link stworzyły nową trasę kolejową, łączącą Kraków ze stolicą Litwy, Wilnem. Połączenie z jedną przesiadką zacznie działać od 11 grudnia 2022, ale biletu już można kupować. Ile kosztują? Co najbardziej warto zobaczyć w Wilnie?

Nowe połączenie PKP Intercity z Krakowa do Wilna od 11 grudnia 2022

PKP Intercity już niebawem uruchomi nowe połączenie kolejowe między Krakowem i Wilnem. W podróż będzie można się wybrać zgodnie z nowym rozkładem jazdy od 11 grudnia 2022. Pociąg PKP Intercity „Hańcza”, który do tej pory docierał z Krakowa do Suwałk, pojedzie dalej, aż do stacji Mockava na Litwie. Następnie pasażerowi będą mogli się przesiąść do litewskiego pociągu LTG Link i dojechać do Wilna. W Mockavie składy litewskie zostaną podstawione na ten sam peron, na którym zatrzyma się polski pociąg, więc przesiadka nie będzie nastręczała żadnych problemów. Kupowanie drugiego biletu na Litwie nie będzie konieczne. Podróż PKP Intercity z Krakowa do Wilna będzie można odbyć na jednym bilecie, niczym łączony lot samolotem.

Mockava na mapie Litwy:

Najważniejsze miasta Litwy w zasięgu krakowian

Otworzenie nowego połączenia z Krakowa do Wilna skomentował Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk: - Już teraz pasażerowie z Polski mają do dyspozycji codzienne połączenia kolejowe z Berlinem, Pragą czy Bratysławą – mówi Adamczyk. - Cieszymy się, że od grudnia będzie możliwość podróżowania także na Litwę. Równie zadowolony jest Linas Baužys, dyrektor generalny LTG Link: - Od 11 grudnia największe miasta Litwy i Polski połączą codziennie kursujące pociągi – mówi Baužys. - Wspólnie z naszym partnerem, spółką PKP Intercity zrealizowaliśmy międzynarodowe połączenie kolejowe, które zapewni zarówno ekologiczny środek podróżowania, jak i więź kulturową. Osoby podróżujące służbowo, młodzież, która chce poznać sąsiedni kraj lub pobawić się w Kownie, czy też goście, zamierzający świętować 700-lecie Wilna – już wkrótce każdy będzie mógł pociągiem dotrzeć do najważniejszych miast Litwy. Połączenie kolejowe między Krakowem i Wilnem zostanie uruchomione 11 grudnia 2022, ale bilety są już w sprzedaży. Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polskapresse, zdjęcie ilustracyjne Czytaj też: Szwajcaria: najdłuższy pociąg pasażerski na świecie przejechał przez Alpy. Pobił rekord Guinnessa

Cena biletu kolejowego do Wilna. Ile kosztuje podróż na Litwę z PKP?

Ile kosztuje przejazd PKP Intercity z Krakowa do Wilna z jedną przesiadką w Mockavie? Cena wynosi 30 euro (obecnie ok. 141 zł). Bilet do Kowna to wydatek rzędu 25 euro.

Nieco taniej jest jechać na Litwę z Warszawy: cena biletu do Wilna wynosi 25 euro, do Kowna 20 euro.

Bilety na pociąg PKP Intercity z Krakowa do Wilna już dostępne

Choć nowe połączenie zacznie być obsługiwane od 11 grudnia, sprzedaż biletów już ruszyła: - Od dziś [25 listopada 2022 – przyp. red.] bilety na nową trasę z Krakowa do Wilna można kupić w kasach oraz przez internetowy system sprzedaży PKP Intercity oraz kolei litewskich – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity. Dla Polaków być może najsłynniejszą atrakcją Wilna jest Ostra Brama, wspominana choćby przez Adama Mickiewicza w Inwokacji do "Pana Tadeusza". bloodua, 123RF.com

Pociągiem do Wilna. Najważniejsze atrakcje stolicy Litwy

Warto wybrać się do Wilna choćby na weekend, by zobaczyć niezwykłe atrakcje tego miasta. Zdaniem internautów, oceniających atrakcje Wilna na Tripadvisorze, TOP 10 atrakcji stolicy Litwy to: