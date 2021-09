PILNE: 30.09.2021. Black Friday, Cyber Monday i inne wyprzedaże: szykuj się już na wielkie promocje. Jakie atrakcje 2021 szykują handlowcy?

Zakupy w sieci mimo otwartych sklepów?

W szczycie sezonu zakupowego 2020 wiele sklepów było otwartych, z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Mimo to klienci robili zakupy online. Globalne dane pokazują, że sprzedaż online wzrosła o 22% na początku grudnia 2020 (w stosunku do roku 2019). Sezon wyprzedażowy ma więc olbrzymi potencjał dla branży e-commerce.

Ścieżka zakupowa online

− Sprzedawcy nie mogą zakładać, że klienci rozpoczną proces zakupowy dopiero 26 listopada. Oferta i witryna sklepu powinny być gotowe znacznie wcześniej. Konieczne jest również rozszerzenie komunikacji np. w social mediach. Aktywne informowanie o ofercie powinno zacząć się już kilka tygodni przed „Czarnym Piątkiem”. Warto zadbać również o stałych klientów poprzez personalizowane sugestie produktów czy zniżki dopasowane do ich preferencji – podkreśla Luca Mastroianni, Head of International w firmie PrestaShop.

Liczy się doświadczenie

Pozytywne doświadczenie zakupowe (tzw. customer experience - CX) skłania co trzeciego Polaka do ponownego skorzystania z usług e-sklepu. Konkurencja w branży e-commerce sprawia, że nie wystarczy już samo przyciągnięcie klienta. Trzeba go przede wszystkim przekonać, że dobrze trafił.

– Niezależnie od kanału sprzedaży konsumenci szukają obecnie przede wszystkim pozytywnego doświadczenia zakupowego. Stworzenie go w rzeczywistości online stanowi główne wyzwanie dla branży e-commerce. Kiedy nie ma możliwości dotknięcia produktu, sprawdzenia jego faktury czy zapachu konieczne jest opracowanie innej strategii prezentacji asortymentu. Dobrej jakości zdjęcia czy filmy promocyjne zatrzymają klienta i skłonią do zakupu – wskazuje Mastroianni i dodaje: E-sklepy powinny, na wzór tych stacjonarnych, przygotować swoje witryny na okres wyprzedaży, tak aby przyciągnąć uwagę konsumenta. Jest to okazja, aby urozmaicić swoją stronę główną wizualizacjami i kolorami. Przydatne są też specjalne moduły – np. wyświetlające licznik czasu, jaki pozostał do końca wyprzedaży.