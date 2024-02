Piłkarskie Orły. Jakub Sangowski z Olimpii Elbląg chce zacząć wiosnę tak, jak kończył rundę jesienną

Jakub Sangowski szuka swojego miejsca na piłkarskiej mapie Polski. Wychowanek Warty Poznań ma na razie na koncie siedem występów w barwach "Zielonych" w ekstraklasie. Trenerzy zdecydowali się, aby okrzepł w ligach niższego szczebla. Stąd wypożyczenia do Skry Częstochowa (sezon 2022/2023 w I lidze), a następnie do Olimpii Elbląg. Jesień w II lidze urodzony w 2002 roku prawoskrzydłowy zakończył z siedmioma występami i trzema bramkami dla klubu z Agrykoli.

Te trzy trafienia to na razie najlepszy indywidualny wynik strzelecki od czasów występów w Centralnej Lidze Juniorów. Warto dodać, że młody napastnik miał też epizod w młodzieżowej piłce włoskiej, a dokładnie w klubie Cagliari Calcio.

- Może te zmiany wychodziły mi na dobre i na złe. Dużo było tych klubów w ostatnim okresie. Miałem epizod we Włoszech w Cagliari, gdzie grałem w Primaverze, czyli takiej polskiej Centralnej Lidze Juniorów. Czasami trenowałem z pierwszym zespołem, co jest cennym doświadczeniem. To był fajny okres, który dobrze wspominam. Po powrocie do Polski podpisałem kontrakt z Wartą, ale nie grałem tyle, ile bym chciał. Poszedłem więc na wypożyczenie najpierw do I ligi, a następnie wróciłem na chwilę do Warty, aby teraz zostać wypożyczonym do Olimpii - tłumaczy Jakub Sangowski.