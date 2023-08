Piknik Rodzinny 800+ w Iławie, była zabawa, pomimo deszczu

Iława także znalazła się na mapie tego wydarzenia. I mimo deszczowej aury, mieszkańcy przybyli licznie całymi rodzinami. Dzieci się świetnie bawiły, tańczyły i podziwiały tajemne sztuczki wodzireja - czarodzieja.

Rodzinne spotkania organizują Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a także Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Iławskie świętowanie odbyło się w amfiteatrze miejskim w godzinach 13-17, a program był bardzo bogaty.

Wojciech Gawor

— Formuła pikników jest doskonałą okazją do tego, by rozmawiać i wsłuchiwać się w głos Polaków. Dzięki m.in. takim spotkaniom tworzymy programy takie jak 800 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, wyprawka - to te projekty doprowadziły do tego, że nadeszła w Polsce po 2015 roku rewolucja godnościowa. Skończyliśmy z tym wielkim dramatem, który był w Polsce — mówię o biednych głodujących dzieciach, które przychodziły do szkoły niedożywione. Mając to wszystko na względzie, cieszę się, że kolejne działania, które podejmujemy, są tak istotne i tak widoczne — powiedział wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, zapraszając iławian na piknik.