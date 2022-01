"Pijana śliwka": przepis na ciasto z kremem dla dorosłych. To mocno rumowy deser! Sprawdź, jak zrobić "pijaną śliwkę" krok po kroku

Zacznij od przygotowania śliwek: suszone śliwki zalej wodą, dodaj cukier i pogotuj ok 5 min., uważając, by za bardzo się nie rozpadły.

Następnie zacznij przygotowywać ciasto: Ubij białka z cukrem, dodaj żółtka wymieszane z proszkiem do pieczenia

Mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną i kakao wymieszaj i dodaj do ubitych białek. Wymieszaj.

Wylej ciasto do prostokątnej blaszki wyłożonej papierem do pieczenia.

Piecz ok 30 min. w 170 stopniach. Wystudź.

Do odlanej porcji dodaj obie mąki, dokładnie wymieszaj i wlej do gotującego się mleka. Pogotuj masę ok. 2 min cały czas mieszając.