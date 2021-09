Pigwa – wartość odżywcza i właściwości zdrowotne. Co zrobić z pigwy? Agata Orzełowska

Owoce pigwy mają słoneczny żółty kolor. LoggaWiggler/123RF

Pigwa to niewielkie drzewo cenione przez ogrodników, którzy sadzą ją w celach ozdobnych. Październik jest miesiącem, gdy owoce pigwy dojrzewają. Mają wtedy żółtą barwę i wyglądem przypominają jabłka. Są jednak dużo twardsze i nieprzeznaczone do konsumpcji na surowo z powodu cierpkiego smaku. Pigwa za to świetnie nadaje się na domowe przetwory, ponieważ ma sporo pektyn, które pełnią rolę naturalnego zagęszczacza. Co zrobić z pigwy? Najczęściej owoce wykorzystuje się do przygotowania tzw. pigwówki, czyli nalewki z pigwy, soku, syropu, a także dżemu z pigwy do herbaty lub jesiennych deserów. Przetwory pigwowe wyróżnia gruszkowy smak i wysoka zawartość substancji, które wzmacniają odporność organizmu. Zdecydowanie warto po nie sięgać jesienią!