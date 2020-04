Pierwszy miesiąc z koronawirusem. Zobacz, jak epidemia rozprzestrzeniała się w Polsce w marcu 2020

Gdy pod koniec ubiegłego roku do Polski zaczynały docierać informacje o groźnym wirusie z Chin, który pojawił się w mieście Wuhan w prowincji Hubei, nikt z nas nie spodziewał się, że nasze życie zmieni się tak szybko i tak bardzo.

OGNISKA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19. STAN NA 30 MARCA 2020

W ciągu kilku tygodni wirus zmienił nasze życie

Dziś zastanawiamy się, na jak długo? Słychać również opinie, że już nigdy w stu procentach nie wrócimy do takiego stylu życia, pracy i sposobu przemieszczania się, jakie znaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Pewne środki ostrożności mogą nam towarzyszyć już zawsze. Podobnie, jak te które pojawiły się np. na lotniskach, po częstych w ostatnich latach zamachach terrorystycznych w Europie.

Włoskie ognisko zapalne

Za nami marzec 2020 roku. Pierwszy miesiąc z epidemią koronawirusa w Polsce. Zanim do nas dotarł, w połowie stycznia zdążył rozprzestrzenić się w całych Chinach. 24 stycznia zanotowano pierwsze przypadki zakażenia we Francji. Pod koniec lutego z niepokojem słuchaliśmy doniesień z Włoch, które stały się jednym z największych ognisk zapalnych w Europie. Coraz częściej docierały do nas informacje o przypadkach śmiertelnych. W połowie marca z powodu choroby zmarło już 5 tys. osób, a wirus zarażał ludzi w 135 krajach.