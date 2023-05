Pierwsza kolejka za nami. Kalisz i Bytom liderami LOTTO SuperLigi

Bytom mało gościnny dla Grodziska Mazowieckiego

W Spotkaniu Kolejki zmierzyły się ekipy KS Górnik Bytom oraz zeszłorocznego wicemistrza Polski - CKT Grodzisk Mazowiecki. Ślązacy okazali się bardzo wymagającym rywalem dla „odmłodzonego” składu z Mazowsza i wygrali bez straty punktu, tracąc we wszystkich pojedynkach tylko jednego seta. W Meczu Kolejki na korcie pojawili się zeszłoroczny półfinalista juniorskiego French Open Martyn Pawelski (Górnik Bytom) oraz zaledwie 15-letni Hubert Plenkiewicz (CKT). Debiutant udźwignął presję i dzielnie stawiał czoła starszemu koledze. W pierwszym secie nie wykorzystał trzech piłek setowych, przegrywając później tie-break do zera. Ostatecznie uległ Pawelskiemu 6:7 (0), 3:6, ale pozostawił po sobie dobre wrażenie.

Walka w Bielsko-Białej

Wiele emocji dostarczył pojedynek KT KUBALA Ustroń z aktualnym mistrzem Polski - BKT Advantage Bielsko-Biała. Mecz pierwotnie miał się odbyć w Ustroniu, ale z powodu opadów deszczu został przeniesiony do hali gości. W pojedynku dwóch uznanych, tenisowych „internacjonałów” górą był słowacki zawodnik BKT Jozef Kovalik. Zwycięzca Pekao Szczecin Open 2019 nadspodziewanie łatwo ograł zdobywcę Pucharu Davisa (2012) i olimpijczyka z Rio de Janeiro (2016) Czecha Lukasa Rosola 6:2, 6:2. Więcej emocji dostarczył mecz Marty Leśniak (KT KUBALA) z utytułowaną Katarzyną Kawą. Zawodniczka gospodarzy wygrywała w tie-breaku pierwszego seta 4:1, by ostatecznie przegrać 5:7, a całe spotkanie 6:7 (5), 3:6. Grający u siebie goście z Bielska-Białej wygrali ostatecznie z KT KUBALA Ustroń 4:2.

Świetny debiut

Kalisz gromi

Derby Wielkopolski wyraźnie na swoją korzyść rozstrzygnęła ekipa OSAVI Tennis Team Kalisz, gromiąc AZS TENIS Poznań aż 6:0. Co więcej, gospodarze nie stracili nawet seta! Warto podkreślić, że to premierowe zwycięstwo kaliszan w LOTTO SuperLIDZE, którzy w ubiegłym sezonie nie zaznali smaku wygranej. Spotkanie zostało dzień wcześniej przeniesione z kortów otwartych do hali Akademii Kaliskiej. Pierwsze punkty dla OSAVI Tennis Team Kalisz zdobyły singlistki – Czeszki Julie Struplova i Karolina Kubanova. Potem swoje spotkania w singlu wygrali Jiri Barnat i Piotr Gryńkowski. Triumf w całej rywalizacji przypieczętowali debliści (Jiri Barnat, Piotr Matuszewski) i deblistki (Valeryia Darashuk, Karolina Kubanova). W barwach „Akademików” nie wystąpiła jej liderka Magda Linette.