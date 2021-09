Pięć prostych sposobów na odporność uczniów i całej rodziny w nowym roku szkolnym. Czas na zmianę codziennych nawyków [PORADNIK]

Farmaceuci w aptekach niejednokrotnie spotykają się z pytaniami rodziców o to, co zrobić, by wesprzeć odporność u dzieci. Choć suplementy diety czy zioła mogą być dobrym pomysłem, często recepta jest dużo prostsza. - To jak żyjemy, co jemy, jak wygląda nasza codzienność ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie i zdolność organizmu do odpowiadania na atak ze strony drobnoustrojów - mówi Anna Szydłowska, farmaceutka i Dyrektor ds. Opieki Farmaceutycznej Gemini Polska. Przypomina, że wystarczy kilka prostych działań, by zmiana była odczuwalna.

Po pierwsze: dobry sen

Zdrowy organizm to wypoczęty organizm, zgodnie twierdzą eksperci. Z tego powodu zadbanie o regularny i trwający odpowiednio długo sen ma ogromne znaczenie. Mówi się, że nocny odpoczynek powinien trwać nie mniej niż 7 godzin, a optymalnie by był wielokrotnością cyklu 1,5 godzinnego. W przypadku dzieci, najlepiej wypracować wspólnie wieczorny rytuał, który ułatwi zasypianie. Na 1-2 godziny przed porą spania, warto przewietrzyć sypialnię, przyciemnić światło, wyłączyć telewizor i komputer, ew. w tle zostawić spokojną muzykę - mówi Anna Szydłowska. Podkreśla, że regeneracja rozwijającego się organizmu dziecka to podstawa budowania odporności. Nocny odpoczynek to czas, kiedy zachodzą procesy naprawcze i odbudowy.