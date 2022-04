Pesto z czosnku niedźwiedziego to niebo w gębie. Zrobisz je w 5 minut. Prosty przepis poleca Plate by Kate

Zielone pesto

To pesto to zaledwie kilka minut roboty. Potrzeba 4-5 składników i trochę siły, bo składniki trzeba po prostu zmiażdżyć. Włoskie słowo „pestare” oznacza „ubijać” lub „miażdżyć” i właśnie od niego wzięła się nazwa ziołowego sosu, który nieraz uratował honor niejednej pani domu. Włoskie mammy używały do przygotowania pesto moździerza lub po prostu drewnianej pałki.

Pierwszy sos tego typu nazywał się moretum. Starożytni Rzymianie przyrządzali go z czosnku, soli, sera, ziół, oliwy z oliwek i octu, a czasem - orzeszków piniowych. W swoich dziełach chwalił go Wergiliusz. Kucharze i kucharki w swej kreatywności zmieniali składniki sosu – do moretum używano orzechów włoskich, a w XIX wieku do pasty dodano bazylii. Tak powstało pesto genovese, które znamy dziś.