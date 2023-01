Pelargonie rozmnożysz już w lutym! Polecamy tani sposób na mnóstwo kwiatów. Pelargonie z nasion i sadzonek – to łatwe! Zobacz, jak to zrobić

Sadzonki pelargonii można przygotować samemu. Najtańszy sposób to wysiew nasion. Robi się to już w styczniu i lutym.

Pelargonie to jedne z najbardziej popularnych i ciągle modnych kwiatów balkonowych. Kwitną obficie i długo, mają sporo kolorów, nie są też bardzo wymagające. Już w lutym pelargonie można posiać i wyhodować samodzielnie. To najtańszy sposób na to, żeby cieszyć się donicami pełnymi tych kwiatów. Można je także rozmnożyć przez sadzonki. Radzimy, jak rozmnożyć pelargonie w lutym.

Pelargonie (łac. Pelargonium) kwitną bardzo długo, bo aż do późnej jesieni, a ich kwiaty tworzą duże kwiatostany. Wyglądają pięknie i są niezbyt wymagające, dlatego ich popularność od lat nie słabnie. Wystarczy im zapewnić słoneczne miejsce i w miarę regularne podlewanie (warto wiedzieć, że lepiej znoszą czasowy niedostatek wody niż jej nadmiar). Warto je też zasilać, najlepiej nawozem do pelargonii lub roślin kwitnących (zgodnie z zaleceniami producenta).

Pelargonie to kwiaty na balkony i rabaty

Najbardziej klasyczne są pelargonie czerwone, ale są także różowe, łososiowe, białe, bordowe, mogą mieć także paskowane płatki lub pełne kwiaty. Najczęściej dzieli się je na: pelargonie rabatowe – o wzniesionych pędach,

– o wzniesionych pędach, pelargonie bluszczolistne (kaskadowe) – o długich, wiszących pędach. Pelargonie rabatowe nadają się nie tylko na balkony, ale, zgodnie z nazwą, także na rabaty. Bardzo dobrze rosną w gruncie. Natomiast pelargonie bluszczolistne uprawia się tylko w pojemnikach, i to wyżej umieszczonych, bo ich pędy muszą mieć miejsce, by się zwieszać. Coraz popularniejsze są różne mieszanki, np. o pędach, które lekko przewieszają się. W uprawie spotyka się przeróżne odmiany ozdobne.

Zarówno pelargonie rabatowe, jak i bluszczolistne można samodzielnie rozmnożyć w lutym i marcu.

Jakie nasiona pelargonii wybrać?

Nasiona pelargonii najlepiej kupić. W lutym jest ich spory wybór, a ceny nie są wysokie. Wprawdzie jeśli mieliśmy pelargonie w poprzednim sezonie i zebraliśmy nasiona, możemy je również wykorzystać. Musimy mieć jednak świadomość, że nasze pelargonie najprawdopodobniej były jakąś krzyżówką. W takim przypadku nie uzyskamy roślin wyglądających jak te, z których zebraliśmy nasiona. Dotyczy to szczególnie bardziej fantazyjnych odmian o kolorowych, wzorzystych lub pełnych kwiatach.

Jeśli chcemy uzyskać mocne, zdrowe rośliny o określonych cechach, zainwestujmy w dobre nasiona, najlepiej oznaczone symbolem F1. Ceny nasion pelargonii są dość zróżnicowane – od 3-4 zł do ponad 10 zł. Zależy to od ilości nasion, ale także odmiany.

Kiedy i jak siać pelargonie?

Z siewem nasion pelargonii nie należy zwlekać. Można to zrobić już w styczniu, ale dobrym terminem jest też luty. Nasiona przed siewem warto namoczyć w przegotowanej, ostudzonej wodzie (przez około dobę). Uprawę pelargonii można rozpocząć w wielodoniczkach lub niewielkich pojedynczych doniczkach (średnicy ok. 10 cm). Najwygodniej będzie umieścić nasiona pojedynczo, bo inaczej czeka nas pikowanie siewek. Nasiona kładzie się na powierzchni i przysypuje jedynie cienką warstwą podłoża.

Wybieramy podłoże do siewu pelargonii

Najwygodniej zaopatrzyć się w gotowe podłoże do siewu – bez problemu kupimy je w sklepach ogrodniczych i marketach budowlano-ogrodowych. Można też przygotować samodzielnie mieszankę z ziemi uniwersalnej (dobrej jakości) i perlitu. Podłoże musi być przepuszczalne i niezbyt żyzne.

Bez względu na rodzaj pojemników, w których rozpoczniemy uprawę pelargonii muszą one mieć dziurki w dnie. Doniczki warto ustawić na tacy o podwyższonych krawędziach lub podstawkach.

Doniczki napełniamy ziemią i lekko ugniatamy (lepiej delikatnie postukać o podłoże, dzięki temu ziemia dobrze osiądzie w pojemniku).

Miejsce dobre dla pelargonii

Posiane pelargonie trzeba ustawić w jasnym i ciepłym miejscu, odpowiednia temperatura to 20-25ºC. Doniczki początkowo można nakryć folią, najlepiej podziurkowaną, ale kiedy pojawia się kiełki, usuńmy ją (sprawdzajmy też na bieżąco, czy nie pojawia się pleśń!). W praktyce rozsady pelargonii najczęściej przygotowuje się na parapetach okien. Pamiętajmy, żeby ich nie otwierać albo na czas wietrzenia przestawiać doniczki!

Podlewanie młodych pelargonii

Nasze pelargonie powinny wykiełkować po około dwóch tygodniach. Przez cały czas powinniśmy dbać o to, żeby podłoże było wilgotne, ale nie mokre. Pamiętajmy, że siewki są delikatne i dopiero zaczynają się ukorzeniać, dlatego trzeba je podlewać delikatnie. Najlepiej zraszać podłoże za pomocą spryskiwacza lub podlewać od dołu, czyli wlewając wodę do tacki czy podstawki. Pamiętajmy jednak, że nie może ona tam stać cały czas. Po ok. pół godziny po podlaniu trzeba odlać wodę, której podłoże nie wchłonęło.

Pikowanie pelargonii

Jeśli nasiona umieściliśmy w doniczkach gęściej, będziemy musieli je przepikować. Oznacza to, że kiedy siewki mają po 2-3 liście właściwe, wybiera się najsilniejsze i delikatnie przesadza do pojedynczych doniczek.

Rozmnażane pelargonii z sadzonek

Jest też inny sposób na rozmnożenie pelargonii wiosną, czyli pozyskanie sadzonek. Jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy w poprzednim sezonie mieliśmy te rośliny i postanowiliśmy je przezimować. To właśnie z tych zimowanych roślin pobiera się sadzonki.

Kiedy pobierać i jak przygotować sadzonki pelargonii?