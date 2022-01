Pekin: praktyczny przewodnik po mieście na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022. Obostrzenia COVID, najważniejsze atrakcje i porady praktyczne Emil Hoff

Pekin jest gospodarzem tegorocznych XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Dostęp do miasta dla zwykłych turystów jest ograniczony z powodu surowych obostrzeń COVID, ale sytuacja ma się polepszyć latem. Warto już dziś zaplanować wycieczkę do Pekinu, starożytnej stolicy Chin. Co warto zobaczyć w Pekinie, jakie są tam ceny, ile kosztuje lot i jakie panują obostrzenia COVID w 2022 roku? Prezentujemy przewodnik po Pekinie: najważniejsze atrakcje miasta i praktyczne porady dla podróżnych.