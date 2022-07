Pechowy kurs taksówkarza Gruzina o fałszywym nazwisku!

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, 12 lipca w rejonie drogowego przejścia, wylegitymowali taksówkarza. Obywatel Gruzji, mieszkający w Gdańsku przyjechał do Grzechotek, by odebrać klientów. Okazało się, że 40-latek zmienił nazwisko, bo ścigał go polski wymiar sprawiedliwości. Funkcjonariusze Straży Granicznej potwierdzili, że mężczyznę listem gończym poszukuje Sąd Rejonowy w Łodzi. Gruzin za kradzież miał zasądzone 24 dni pozbawienia wolności lub karę zastępczą, grzywnę w kwocie 1 934 zł. Taksówkarz, by uniknąć odpowiedzialności karnej wpadł na pomysł i zmienił nazwisko. Nie udało mu się przechytrzyć funkcjonariuszy SG, więc musiał uregulować grzywnę, a że nie miał gotówki został zatrzymany.

Następnego dnia znajomi dostarczyli mu pieniądze, więc opłacił zasądzoną karę grzywny.