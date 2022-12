Paznokcie szpice to efektowny manicure. Zobacz, jak nadać taki kształt paznokciom oraz sprawdź wzory i kolory, które się na nich sprawdzą

Paznokcie szpice nazywane są też sztyletami (stiletto) i jest to ostrzejsza wersja popularnych migdałków. Ten kształt, zwłaszcza w wersji długiej, optycznie wysmukla dłoń i prezentuje się zjawiskowo z modnymi kolorami lakierów i zdobieniami. Zdecydowanie jest to opcja polecana na ważne imprezy i uroczystości. Ale paznokcie szpice sprawdzą się również i na co dzień. Istnieje ich krótsza wersja nazywana mountain peak. Choć szpice nie należą do praktycznych rozwiązań, to mają wiele zwolenniczek.