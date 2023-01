Paznokcie na studniówkę. Jak dobrać manicure do kreacji? Sprawdź najpiękniejsze oraz najmodniejsze kolory i wzory

Jakie paznokcie na studniówkę?

A co jest najważniejszą ideą przy wyborze studniówkowych paznokci? Mianowicie to, że powinny one współgrać z całą stylizacją, pasować do sukienki, biżuterii, butów. Może być to na zasadzie kontrastu lub idealnego połączenia. Pamiętaj jednak, że jest to impreza szkolna. W dzisiejszych czasach być może nie ma wytycznych dotyczących paznokci na studniówkę, ale warto trzymać się ogólnie przyjętych norm. Jeśli masz bardziej strojną suknię, to postaw na stonowane paznokcie i dodatki Natomiast jeśli twoja kreacja jest skromna, możesz zaszaleć z bardziej zdobnymi pazurkami i dodatkami oraz biżuterią.